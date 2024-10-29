İran nar üretiminde dünya üçüncüsü

İran Tarım Bakanlığı Bahçıvanlık İşleri Vekili Muhammed Mehdi Burumendi, İran'ın yaklaşık 1 milyon 300 bin ton nar üretimiyle Hindistan ve Çin'den sonra dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Burumendi,“İran'da nar üretim miktarı 2022'de 1 milyon 281 bin 332 ton, geçen yıl ise 1 milyon 330 bin tondu, bu yıl ise 1 milyon 344 bin ton nar hasadı yapmamız bekleniyor.'' dedi.

Muhammed Mehdi Burumendi, ''Geçtiğimiz yıl değeri 17 bin doların üzerinde olan 36 bin 949 ton nar farklı ülkelere ihraç edildi.'' ifadesini kullandı.