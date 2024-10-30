İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) işbirliği hakkında İslami, ''UAEA yetkilileri düzenli olarak İran'ı ziyaret ediyor. Ajans ile her zaman temas halindeyiz.'' dedi.

Daha önce İslami, ülkenin nükleer programı hakkında, İran'ın hiçbir gizli nükleer faaliyetinin olmadığını belirterek, ''İran'ın gizli ve açıklanmayan nükleer faaliyetinin olduğunu iddia eden düşmanlar, 20 yıldan beri bu tür iddialarla bize baskı yapıyorlar.'' demişti.

Muhammed İslami, İran'ın nükleer faaliyetlerinde UAEA standartlarından sapma olmadığını söylemişti.

Eski ABD Başkanı Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.