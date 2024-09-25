UAEA Başkanı Grossi Ekim ayında İran’a gelecek

Reuters'da yer alan habere göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Batı ile Tahran arasında İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere zemin hazırlamak amacıyla önümüzdeki ay İran'ı ziyaret edecek.

Reuters'a konuşan Grossi, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve olası müzakerelere yönelik hazırlıkların şimdiden başlaması gerektiğine işaret ederek, Ekim ayında İran'ı ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.

New York temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi 23 Eylül Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Bakan Irakçi, İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) konusunda yeni bir müzakere turu başlatmaya çalışacağını belirtmişti.

