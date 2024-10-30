Irakçi'den Fidan'a kutlama mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" nedeniyle Türk mevkidaşı Hakan Fidan'a bir tebrik mesajı yolladı.

Kutlama mesajında, iki ülke arasında var olan ortak tarihi geçmiş, kültürel ve dini değerlere dikkati çeken Irakçi, ''İran ile Türkiye'nin üst düzey yetkililerin siyasi iradesi sayesinde, iki Müslüman ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da genişlemesini diliyorum.'' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" nedeniyle Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı göndermişti.

Tebrik mesajında İran’ın çok taraflı kurum ve mekanizmalar çerçevesinde ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirten Pezşekiyan, “Mevcut durumda Siyonist rejim ve destekçilerinin savaş çığırtkanlıkları nedeniyle, bölgenin ve İslam dünyasının iki büyük ve etkili ülkesi olan İran ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostane ilişkilerin korunması daha da önem kazanmıştır ve karşılıklı istişare, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi, hem iki ülke hem de bölge için istikrarın ve güvenliğin pekiştirilmesine ve kalkınmanın ve refahın artmasına yol açacaktır.'' ifadesini kullanmıştı.