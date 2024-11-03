ABD kanallarından İsrail'in mesajını İran'a ilettik

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

İşte Fidan'ın açıklamaları:

"Netanyahu her defasında masaya yeni şartlar koyuyor. Bu da kafasındaki askeri hedeflere varabilmek için müzakereleri zaman kazanma aracı olarak kullandığını gösteriyor." söyleyen Fidan, "Biz başından beri ateşkesi kuvvetli şekilde desteklemekle beraber görüştüğümüz taraflara, Netanyahu’nun zaman kazanmak için ateşkes masasını oyalamakta olduğunu söylüyorduk" dedi.

Fidan ayrıca "Gelinen aşamada, ateşkes müzakerelerinde bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Ancak HAMAS bakımından burada önemli olan, İsrail’in eylemlerini geri dönüşü olmaksızın değiştirecek bir süreci mümkün kılabilecek şekilde ateşkese varılmasıdır" ifadesini kullandı.

Fidan sözlerinin devamında "HAMAS ile yaptığımız son görüşmede sahadaki gelişmeler, ateşkes, insani yardım ihtiyacı ve Filistinliler arası uzlaşı süreci konularını ele aldık. Uluslararası toplum, İsrail’in açlığı silah olarak kullanma barbarlığını sürdürmesini engellemeli" şeklinde kouştu.

"ABD seçimlerinden çıkacak sonuçlara göre Netanyahu’nun bölgedeki yayılmacılık stratejisi artabilir" diyen Türk Bakan, "İsrail’in temel hedefi esasen Filistinlileri Gazze’den Mısır’a, Batı Şeria’dan Ürdün’e sürmektir. Bu senaryo bölgeyi daha da büyük bir istikrarsızlık içine sürükleyecektir. İsrail, ABD seçimlerinden sonra askeri misilleme ile yetinmek istemeyebilir"açıklamasını yaptı.

Fidan İsrail''in İran saldırılarını şöyle değerledirdi:

"Netanyahu, İran’ın nükleer kabiliyetlerini ortadan kaldırma yönünde adımlar atabilir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, çatışmanın başka ülkelere sıçrama ihtimali de artar.

Türkiye, bölgede gerilimin tırmanmasını istemiyor.

Bu İran-İsrail arasındaki gerilim için de geçerli. Biz süreç içerisinde ABD kanalıyla İsrail’e doğrudan yaptığımız görüşmelerde ise İran’a gerekli mesajları iletmek suretiyle gerginliğin daha fazla tırmanmaması için üzerimize düşeni yaptık."