İran Adalet Bakanı Kolombiya'ya gidiyor

İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konferansına katılmak üzere bugün üst düzey hukuki bir heyetin başında Kolombiya'nın başkenti Bogota’a gidecek.

Rahimi konuşmacı olarak katılacak konferansta İran’ın dünyada çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesine yönelik görüş ve planlarını anlatacak.

Çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konferansı, Kolombiya'nın girişimiyle ve UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri temsilcisi ve İsveç’in desteğiyle ve 8 Kasım'da Bogota’da düzenlenecek.

Bu konferansın amacı küresel bir hareket yaratmak, uluslararası bir belge hazırlamak ve hükümetlerin çocuklara yönelik şiddete son vermesine yardımcı olmaktır.