İran Adalet Bakanı Kolombiyalı mevkidaşı ile görüştü

Çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konferansına katılmak üzere Kolombiya'da bulunan İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, Kolombiya Adalet Bakanı Nestor Osuna ile görüştü.

Rahimi, "Katil İsrail Gazze ve Lübnan'da 50 binden fazla insanı şehit etmiştir. Cezai tedbirler alınarak bu kötü unsurun uluslararası alanda ilerlemesi engellenmelidir." dedi

Kolombiya’nın çocuklara yönelik şiddeti sona erdirmek için uluslararası bir konferans düzenlemesini memnuniyetle karşılayan Rahimi, İran ile Kolombiya arasındaki hukuki ve adli ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Kolombiya Devlet Başkanı'nın Gazze, işgalci rejimin soykırımı ve mazlum Filistin milletine koşulsuz destek konusundaki tutumunu takdir eden Bakan Rahimi, Kolombiya'nın, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı önünde yaptığı şikayeti takip etmek üzere özel temsilciler atamasını değerli bir eylem olarak değerlendirdi.

İranlı Bakan ayrıca"Filistin meselesi ve diğer ilgi çekici konulardaki uluslararası forumlarda Kolombiya'yı desteklemeye hazırız." ifadesinde bulundu.

Bakan Rahimi ayrıca "40'tan fazla ülkeyle hukuki ve adli işbirliği belgeleri imzaladık, İran ile Kolombiya arasında ikili hukuki ve adli işbirliği belgeleri imzalanmadığını dikkate alarak, iki ülke arasındaki hukuki ve adli ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinden yanayız." diye kaydetti.