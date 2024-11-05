Fransa Dışişleri Bakanı Tel Aviv'e gidecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yarın işgal altındaki Tel Aviv kentini ziyaret edecek.

Barrot, gezi kapsamında yerel yetkililer ve insani yardım ekipleriyle bir araya gelerek, birçok acıya maruz kalan bölgeye Fransa'nın sesini ulaştırmaya çalışacağını belirtti.

Paris ile Tel Aviv arasındaki istişarelerin bir gün bile durmadığını ileri süren Barrot, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesinde Amerika'nın rolünün önemine vurgu yaparak, Washington'un Ortadoğu'da, özellikle Lübnan'da barışın sağlanmasında önemli rol oynadığını savundu.

Fransız bakan Barrot, daha önce Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ve Gazze’de her geçen gün ölü sayısının artmasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, İsrail’in UNIFIL’e saldırılarına da tepki gösterdi.

Barrot, bu saldırılarla “uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini" belirttiği İsrail'i kınadı.