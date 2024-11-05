Çin'den ''Lübnan'' açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Mao Ning, ülkesinin Lübnan’daki durumu yakından takip ettiğini belirterek, Lübnan’ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere ve sivillere yönelik her türlü saldırıya karşı olduğunu bildirdi.

Mao, bölgedeki gerilimin azaltılması için ilgili tarafların tedbir alması gerektiğini ve bunun için Çin’in uluslararası toplumla birlikte yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini dile getirdi.