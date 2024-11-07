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7 Kas 2024 11:00

Trump’ın seçim zaferine İran’dan tepki

Trump’ın seçim zaferine İran’dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferine tepki olarak, “Tahran için önemli olan ABD yönetiminin performansıdır” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada  ABD seçimlerini değerlendirdi.

ABD’deki farklı hükümetlerin geçmişteki politikaları ve yaklaşımları ile çok acı deneyimlerimiz var" diyen Bekayi, “Seçimler geçmişteki yanlış yaklaşımları gözden geçirmek için bir fırsattır” ifadesini kullandı.

Bekayi, “İran için önemli olan ABD yönetiminin performansıdır” dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani de dün ABD'deki seçim sonuçlarının, iki ülkenin genel politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

Muhacirani, "ABD'deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir" dedi.

News ID 1921581

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