Kamala Harris, Arap ve Müslüman oylarını kaybetti

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı.

Harris sandık çıkış anketine göre Amerikalı Müslüman oylarının %61’ini kazanarak Biden’ın 2020’deki %63’lük oy oranına yaklaştı. Trump ise %30 ile 2020’dekinden %5 daha az oy aldı.

Fakat Amerika’nın Arap nüfusunun en yoğun olduğu Dearborn Michigan’da Trump oyların %45’ini alırken, Yeşil Parti’nin başkan adayı Jill Stein Harris seçmenlerinin %15’inin kendisine oy vermesini sağladı.

Wall Street Journal’ın “Amerika’nın Cihat Başkenti” olarak nitelendirdiği Dearborn’da bu değişimin hayli dramatik olduğu belirtiliyor. 2020’de Demokratlar Biden için oyların %88’ini kazanmıştı.

Bunun nedenleri arasında Müslüman Amerikalıların Biden yönetiminin İsrail’in Gazze’deki işgaline ilişkin politikalarına şiddetle karşı çıkması yer alıyor.

Seçimlerden önceki günlerde, tarafların oy oranlarının birbirine yakın olacağı tahmin ediliyordu ve her iki aday da agresif bir şekilde Müslüman seçmenlere kur yaptı.

Fox News tarafından yapılan bir ankette seçmenlere Hamas ve Hizbullah’a karşı savaşında İsrail’e yardımın devam etmesini destekleyip desteklemedikleri soruldu.

Desteklediğini söyleyenlerin sadece %25’i Harris’i de desteklerken, yaklaşık %69’u ise oylarını Trump’tan yana kullandı.

İsrail’e desteğin devam etmesine karşı çıkanların ise %55’i Haris’e, %40’ı ise Trump’a oy verdi.

NBC’nin sandık çıkış anketine göre Harris Yahudi oylarının %77’sine, Trump ise sadece %22’sine sahipti.

Yahudi ve Müslüman oylarına ilişkin nihai rakamlar henüz bilinmiyor.

Yaklaşık 300.000 Yahudi Amerikalının yaşadığı Pennsylvania’da her oy kritik önem taşıyor.

AP çıkış anketine göre, Demokrat aday Kamala Harris Amerikan Yahudi oylarının %67’sini kazanırken, Cumhuriyetçi Donald Trump 2020 seçim sonuçlarına benzer şekilde %31 oy aldı. O dönemde Başkan Joe Biden Amerikalı Yahudi seçmenlerin %69’u tarafından desteklenirken Trump %31 oranında oy almıştı.