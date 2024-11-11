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11 Kas 2024 10:49

Küba'da peş peşe deprem: 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde

Küba'da peş peşe deprem: 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayipler'in gözde ülkesi Küba’nın güneyinde 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

Karayip ülkesi Küba, art arda depremlerle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba’nın güneyindeki Granma eyaletinde yer alan Bartolome Maso açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.

Küba'nın Granma eyaletinde, Bartolome Maso açıklarında gerçekleşen depremler, yaklaşık 40 kilometre uzakta hissedildi. Şiddetli sarsıntılara rağmen, deprem sonrasında herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

News ID 1921675

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