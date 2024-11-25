Japonya ve ABD, Tayvan'ın etrafına füze birimleri konuşlandıracak

Sözcü'nün Kyodo haber ajansından aktardığı habere göre, Japonya ve ABD, olası bir 'Tayvan krizine' hazırlık amacıyla ortak bir askeri plan hazırlayacak.

Bu plan kapsamında Japonya’nın güneybatısındaki Nansei Adaları’na ve Filipinler’e füze konuşlandırılacak. Proje, olası bir Çin saldırısına karşı Tayvan'ı korumayı öngörüyor.

Kyodo’nun haberine göre, gelecek ay tamamlanması beklenen plan çerçevesinde ABD, Japonya’nın Kagoshima ve Okinawa eyaletlerindeki Nansei Adaları’na füze birimleri konuşlandıracak.

Filipinler’e de benzer füzeler yerleştirilecek. Bu füze sistemlerinin, Tayvan Boğazı’nda olabilecek çatışmalarda kilit rol oynaması hedefleniyor.

ABD Deniz Piyadeleri’ne bağlı Deniz Sahil Alayı’nın, Yüksek Mobilite Uzun Menzilli Roket Sistemleri (HIMARS) ve diğer uzun menzilli silahlarla birlikte Nansei Adaları’na konuşlandırılacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Filipinler’e, uzay, siber ve elektromanyetik dalgalarla ilgili operasyonlardan sorumlu bir ABD biriminin konuşlandırılacağı ifade edildi.

Bu birimlerle, dijital ve elektronik savaş alanlarında stratejik üstünlük sağlaması hedefleniyor.