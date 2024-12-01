Dünya Merkez Mutfağı Gazze'deki çalışmalarını durdurdu

Dünya Merkez Mutfağı'ndan (World Central Kitchen-WCK) yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de kuruluşumuzda çalışan iş arkadaşlarımızı taşıyan bir aracın Siyonist rejim hava saldırısına maruz kaldığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tasavvur sınırlarımızı aşan bu zor dönemde kalbimiz meslektaşlarımız ve aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verildi.

Siyonist rejimin araçtakilerden birinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada, kuruluşun araçtaki kişilerle ilgili "iddia edilen bağlantılar hakkında bilgisi olmadığını" kaydetti.

Açıklamada, "Bu elim olay nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerimizi geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz." denildi.

7 Ekim'den bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü

Siyonist rejim, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı hedef almıştı. Saldırı sonucu araçta bulunan Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarından 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail bombardımanı sonucu çevrede de büyük hasar meydana geldiğini, yoldan geçen iki kişinin de patlama sonucu yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlisi Yasmina Guerda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü söylemişti.

Gazze'de can kaybı 44 bin 382'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 421 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalci rejimin son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 19 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 382'ye, yaralı sayısının da 105 bin 142'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.