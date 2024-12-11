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11 Ara 2024 10:45

Suriye’de muhalifler Hafız Esad’ın mezarını bastı

Suriye’de muhalifler Hafız Esad’ın mezarını bastı

Suriye’de muhalif gruplar, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarına giderek, mezarı ayaklarıyla ezip yıktı.

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News ID 1922510

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