https://tr.mehrnews.com/news/1922510/ 11 Ara 2024 10:45 News ID 1922510 Video Video 11 Ara 2024 10:45 Suriye’de muhalifler Hafız Esad’ın mezarını bastı Suriye’de muhalif gruplar, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarına giderek, mezarı ayaklarıyla ezip yıktı. indir 5 MB News ID 1922510 کپی شد İlgili haberler İran Meclisi'nde 'Suriye' konulu kapalı oturum İsrail, Şam'ın güneyinde 9 köyü işgal etti Lübnan'dan Siyonist rejimin Suriye'de yeni bölgeleri işgal etmesine tepki Erdoğan ile Aliyev Suriye'yi görüştü Türkiye'nin Suriye'deki büyükelçiliği ne zaman açılacak? Ekler Suriye Beşar Esad Şam (1) Ortadoğu
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