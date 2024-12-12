Tümgeneral Selami'den Suriye’deki gelişmelerle ilgili açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suriye ve bölgedeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Selami, Suriye’nin Arap dünyasında İsrail karşısındaki direnişiyle öne çıktığını ve Esad hükümetinin hiçbir uzlaşma planını kabul etmeyerek direniş ekseninin güçlü bir parçası olduğunu vurguladı.

Tekfirci gruplar Batı’nın stratejisi

Tümgeneral Selami, tekfirci grupların Batı tarafından İran’ın bölgedeki manevi etkisini kırmak amacıyla oluşturulduğunu belirterek "300 bin tekfirciyi Suriye ve Irak’a yönlendirdiler. Bu gruplar, Şii nüfusu hedef alarak dini ve tarihi değerlere saldırılar düzenledi" dedi.

Batı’nın İran ile temel çatışma noktaları

İranlı general, Batı ve müttefiklerinin İran ile temel çatışma noktalarını üç başlıkta şöyle özetledi:

"Bölgedeki manevi nüfuzun ortadan kaldırılması, İran’ın caydırıcı füze gücünün sınırlandırılması ve nükleer teknoloji ile ilgili bilgi ve kapasitenin yok edilmesi."

Selami, Batı’nın bu hedeflere ulaşmak için farklı stratejiler kullandığını, ancak İran’ın bu baskılara karşı güçlü bir şekilde direndiğini aktardı.

Direniş hattı güçlü kaldı

Tümgeneral Selami, İran’ın Suriye ve Irak’ta doğrudan askeri müdahalelerde bulunarak bu gruplara karşı mücadele ettiğini ve bu mücadelenin insanlık adına büyük bir hizmet olduğunu ifade etti.

Şehit Süleymani'nin bölgedeki rolüne değinen Tümgeneral Selami, "Eğer General Kasım Süleymani olmasaydı, direniş hattı çökerdi"diye konuştu.

Suriye’de stratejik geri çekilme

Askeri yetkili, IŞİD’in yenilgisinden sonra İran’ın Suriye’deki varlığını minimum seviyeye indirdiğini, bu nun sebebini ise Suriye ordusunun güvenliği sağlayabilecek kapasiteye ulaştığını ve bu kararın hem askeri hem de siyasi açıdan stratejik bir adım olduğun belirtti.

Selami, “Bazıları, İran’ın Suriye’de tüm gücünü kullanmasını bekliyordu. Ancak bu, Suriye ordusunun izleyici konumunda kalmasını gerektirirdi, bu da mantıklı değil. Biz her zaman gerçeklere göre hareket ettik ve ona göre stratejilerimizi şekillendirdik” şeklinde konuştu.

İran’ın istihbarat üstünlüğüne dikkat çeken Tümgeneral Selami, Suriye’deki silahlı grupların hareketlerini önceden tespit ettiklerini ve Suriye hükümetine bildirdiklerini ancak Suriyeli yetkililerde yeterli irade eksikliği olduğunu belirten Selami, buna rağmen İran’ın direnişi desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Tümgeneral Selami, İran’ın İsrail’in hiçbir saldırısını yanıtsız bırakmadığını belirterek, direniş hattının korunması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Son olarak İran’ın bölgedeki stratejik gücünü koruduğunu belirten Selami, “Direniş hattını desteklemek için yollarımız açık. Bölgede gelişmeler farklı bir şekil alabilir, ancak direniş her zaman var olacak” diye kaydetti.