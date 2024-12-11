Lübnan'dan Siyonist rejimin Suriye'de yeni bölgeleri işgal etmesine tepki

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı yazılı bir açıklamada Siyonist rejimin Suriye'deki işgalinin yayılmasını kınadı.

Siyonist rejimin Golan Tepeleri ve çevresindeki bölgelerdeki hareketlerinin kınandığı açıklamada, Siyonist rejimin hareketlerinin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı olduğu belirtilerek bu durumun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Lübnan, uluslararası toplumu Tel Aviv’in bu tür saldırgan tutumlarını kınamaya ve Arap ülkelerine yönelik işgallerini durdurmaya çağırdı.

Öte yandan, daha önce Mısır da İsrail’in bölgede artan saldırganlığını eleştirerek, bu tür eylemleri kınamıştı.