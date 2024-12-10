İsrail, Şam'ın güneyinde 9 köyü işgal etti

Al-Manar muhabiri, Siyonist güçlerin Suriye'nin başkenti Şam'ın güney banliyölerinde 9 köyü işgal ettiğini bildirdi.

Reuters, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine yaptığı saldırıların ardından, askerlerin Şam'a yaklaşık 25 kilometre mesafede olduklarını duyurdu.

Bu arada 400 kilometrekarelik tampon bölge de İsrail güçleri tarafından işgal edildi.

Öte yandan İsrail rejimi birkaç gün içinde Suriye topraklarında 300'den fazla askeri hedefi vurdu. Vurulan yerlerin istihbarat binası ve kimyasal silah üretim tesisi gibi önemli noktalar olması dikkat çekici.

BM: İsrail Suriye’yi bombalamayı durdurmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İsrail’in Suriye’deki askeri saldırlar ve bombardımanları durdurması gerektiğini vurguladı.