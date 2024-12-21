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21 Ara 2024 11:44

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

Ardahan'da çatılardan buz sarktı

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ardahan'da da ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kaynak: Halk Tv

News ID 1922721

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