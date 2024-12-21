Türkiye’nin Suriye sınırındaki planı: SİHA saldırıları ve destekli gruplar

Türkiye’nin dün gece Suriye’nin Kobani kentine gerçekleştirdiği SİHA saldırısında en az iki gazeteci hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklara göre, gazeteciler saldırının hedef aldığı sivil mahalleler ve bölgelerle ilgili haber hazırlarken vuruldu.

Suriyeli kaynakların aktardığına göre, Türkiye destekli silahlı gruplar, Türk istihbarat birimlerinin desteğiyle Kobani’ye sızarak bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye’nin, Suriye sınırına yakın tüm şehirlerde hakimiyet sağlamayı hedeflediği iddia ediliyor.

Aynı kaynaklar, son günlerde çoğu terör suçlamasıyla mahkûm edilmiş yabancı uyruklu kişilerden oluşan bu grupların, bölgede onlarca sivili öldürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin operasyonları, Suriye’deki sivil kayıpları ve bölgedeki güvenlik durumunu yeniden tartışmaya açarken, uluslararası toplumdan tepkilerin gelmesi bekleniyor.