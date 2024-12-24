Suriye'de yağma ve talan artıyor

Suriye'de terör örgütü El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği unsurların ülkeyi ele geçirmesinin ardından silahlı saldırı, cinayet, yağma ve talan vakalarında artış yaşandı.

''Almaalomah'' haber sitesine göre, ülkede her 10 dakikada bir adam kaçırma, suikast veya yağma amaçlı silahlı saldırı yaşanıyor.

Haberde ülkenin batısındaki kıyı bölgelerinde azınlıklara yönelik şiddetin yoğunlaştığı belirtildi.

Beşar Esad yönetiminin devirmesi sonrası özellikle Alevilerin yaşadığı bölgelerden ev baskınları, yağma, kadınlara taciz ve infaz şikayetleri yükselirken, Hama vilayetinde Hristiyanların Noel Ağacı yakıldı.

Suriye'nin ortasındaki Hama'da daha önce iki kilise ve Patrikhane'nin saldırıya uğramasının ardından, Hristiyan nüfuslu Sukaylabiye bölgesinde meydana kurulan dev Noel Ağacı, dün gece maskeli, silahlı kişiler tarafından ateşe verildi. Engellemeye çalışanların da silah doğrultularak tehdit edildiği belirtildi.

Hama, başkent Şam ve Humus'taki Hristiyanlar, Sukaylabiye ile dayanışmak için cihatçı unsurları protesto etti.

Terör örgütü HTŞ, ülkede etnik ve dini azınlıklara saygı göstereceklerini iddia ediyor.