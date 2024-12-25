Suriye'nin birçok kentinde HTŞ protesto edildi

Suriye'de kurulan Geçici Hükümet göreve başlarken; ülke genelinde tansiyon düşmüyor.

Halep'in Meyselun bölgesindeki Ebu Abdullah Hüseyin el-Hasıbi'nin türbesinin basılmasına tepki gösteren Aleviler ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıkarak Heyet Tahrir Şam (HTŞ) terör örgütüne karşı protesto gösterileri düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR), "Alevi mezhebinin dini sembollerine ve kutsallarına yönelik saldırıları protesto etmek için gösteriler" düzenlediğini belirtti.

Al Arabiya kanalının aktardığına göre HTŞ üyeleri, Humus ve Tartus’taki göstericilerin üzerine ateş açtı.

Daha sonra göstericilerin aynı şekilde karşılık vermesi üzerine bir çatışma yaşandı.

El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği unsurların ülkeyi ele geçirmesiyle birlikte Suriye genelinde silahlı saldırı, sistematik şiddet, katliam, yağma ve talan vakalarında artış yaşandığı belirtiliyor.

HTŞ ve bileşenlerinin özelikle Alevilerin yaşadığı bölgelerde insanlara yönelik sistematik şiddet ve baskı uyguladığı ifade ediliyor.