İran'dan İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni yakmasına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin Siyonist rejim tarafından yakılması suçunu şiddetle kınadı.

Kemal Advan Hastanesi'nin işgal güçleri tarafından yakılmasını savaş suçunun, insanlığa karşı suçun ve uluslararası hukuk ve normların ağır ihlali olarak değerlendiren Bekayi, bu suçun Gazze'deki sağlık ve tedavi sistemini tamamen yok etmek, çocukları, kadınları, yaralı ve hasta insanları asgari tıbbi imkanlardan mahrum bırakmak amacıyla işlendiğini belirtti.

Bekayi, Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyinde yarı aktif kalan son tıp merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, bu hastanenin işgalci güçler tarafından işgal edilmesini, hastaların ve sağlık personelinin zorla tahliye edilmesini ve hastanenin yakılmasını savaş suçu ve işgal altındaki Filistin'deki mevcut soykırım sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Bekayi, ilgili uluslararası kurumların bu suça ilişkin sessizliğinin affedilemez olduğunu ve bunun karşısında sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı.