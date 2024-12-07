Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyinde ambulansa ateş açtı

TRT Haber'e göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı videoda, yoğun silah sesleri eşliğinde Siyonist İsrail ordusunun makineli tüfek ateşiyle ambulansı hedef aldığı, saldırı anında araç sürücüsünün de ambulansın içinde olduğu görülüyor

Bakanlık, söz konusu görüntünün, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde ambulansa ateş açtığı anı belgelediğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığı belirtilmişti.

Askerlerin yatan hastalar ile sağlık personelini zorla dışarı çıkardığı aktarılan haberde, hastane içinde bulunan Filistinlilerin çoğunu da alıkoyduğu ifade edilmişti.