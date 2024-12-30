Şam Emevi Camii'nde el-Culani'ye bağlı unsurlarla gerginlik

Russia Today’in aktardığına göre, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bir videoda, Heyet Tahrir eş-Şam’a bağlı terör örgütü unsurlarının, Suriyeli muhalif lider Heysem el-Malih’in Şam’daki Emevi Camii minberinde konuşma yapmasına engel olduğu görülüyor.

Bu durum, Suriyeli aktivistler arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

El-Malih, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Suriye’ye dönüşünün üzerinden 10 günden fazla bir süre geçtiğini ancak ülkeyi yönetenlerin dönüşüne hiçbir ilgi göstermediğini belirtti. Emevi Camii’nde yaşanan olayın kendisini Almanya’ya geri dönmeyi düşünmeye sevk ettiğini ifade etti.

El-Malih, 2011 yılında yurtdışındaki Suriyeli muhalif gruplara katılmış ve daha sonra Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’na (SMDK) dahil olmuştu.