Herzog: Acı ve hüzün dolu bir sabah oldu

Kudüs Haber Ajansı'na göre, Siyonist Rejim Başkanı İshak Herzog, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ile Kalkilya arasındaki Kedumim yerleşim biriminde gerçekleştirilen direniş operasyonuna ilişkin olarak, "u, acı ve hüzün dolu bir sabahtı." dedi.

Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Katilere ulaşacağız. Onları ve onlara yardım eden herkesi cezalandıracağız. Kimse bu durumdan muaf tutulmayacak." iddiasında bulundu.

Muhalefet lideri Yair Lapid ise Netanyahu ve kabinesine hitaben şu eleştiride bulundu: "Siz ve yönetiminiz, İsrail’i bir felaketten diğerine sürüklüyorsunuz."

Bu sabah, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kedumim yerleşim biriminde düzenlenen direniş operasyonunda 3 Siyonist öldü ve en az 9 Siyonist de yaralandı.