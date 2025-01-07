Libya’da eski bakanın Siyonist bakanla görüşmesi protesto edildi

Libya'nın başkenti Trablus, eski Dışişleri Bakanı Necla El-Menguş'un, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı'nın 2023 yılında Siyonist rejimin eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile yaptığı gizli görüşmeyi düzenlemesine müdahil olduğuna dair açıklamalarının ardından geniş çaplı protestolara sahne oldu.

Souq El-Jum'aa bölgesinde, protestocular, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı olduklarını belirtmek için lastik yakıp yolları kapattılar. Ayrıca, Libya yasalarına göre, Siyonist biriyle ilişki kurmanın suç sayıldığını vurguladılar.

Protestocular, Libya hükümetinin görevden alınmasını talep ederken, Libya Başsavcısı'na da Başbakan'a karşı gerekli işlemleri başlatma çağrısında bulundular.

Önceden 2023'te, Siyoist rejimimn önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Cohen ile Menguş'un İtalya'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti. O dönemde de Libya'da büyük bir protesto dalgası yaşanmıştı.