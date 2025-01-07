İran nükleer silah peşinde değil

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İtalyan ''Affari Internazionali'' dergisine verdiği röportajda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yeni Trump dönemine dair Taht Revançi, ''Amerika'yı söylemlerine göre değil, davranışlarına göre değerlendiriyoruz. Sayın Trump, nükleer müzakerelere ve İran'a ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu ancak göreve başladıktan sonra pratikte ne yapacağını bekleyip görmek zorundayız. Sayın Trump'ın Beyaz Saray'a geldikten sonra da maksimum baskı politikasını sürdüreceği söyleniyor. 2016-2020 yılları arasında Trump'ın uyguladığı azami baskı politikası aslında başarısız olmuştur.'' dedi.

Taht Revançi sözlerine şöyle devam etti:

''Şimdiki gerçek durum birkaç yıl öncesine göre farklı. Bence azami baskı politikası tekrar uygulandığında yine de başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Elbette Sayın Trump sadece İran'ın nükleer silah sahibi olmasından endişe duyduğunu söyledi. Biz nükleer silah aramadığımızı defaatle ifade ettik. Bu yüzden pratikte ne yapacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.''

Suriye'deki son durum hakkında Taht Revançi, ''Suriye konusunda tavrımız oldukça net. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması gerektiğine inanıyoruz. Suriye'nin kaderini Suriye halkı belirlemeli ve kimsenin ülkenin içişlerine müdahale hakkı yoktur, biz de oraya müdahale etmiyoruz. Yabancı ülkeler Suriye'nin iç işlerine karışmamalı, yabancı güçler Suriye'de bulunmamalıdır. Suriye politikamız uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır.'' değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili, ''Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında diyaloğa hazırız.'' diye konuştu.