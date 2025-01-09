Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16.30'da bir araya gelecek.

Söz konusu görüşme, Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki etkinliğine ilişkin artan endişeler, devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "silahları bırakma" çağrısıyla başlayan İmralı sürecinin hakim olduğu siyasi iklimde gerçekleşecek. Gözler, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılacak ikili zirvede.

Görüşmenin, Erdoğan'ın 11 Ocak'ta Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi gerçekleşmesi de dikkati çekiyor.