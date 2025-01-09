İsrail'in Suriye'yi bölme planı ortaya çıktı

El-Meyadin'in aktardığına göre, İbranice yayın yapan Israel Hayom gazetesi, Siyonist Rejim'in Suriye'yi birkaç bölgeye ayırmak amacıyla uluslararası bir mekanizma oluşturma planını incelediğini ortaya çıkardı.

Haberde, bu planın incelenme sürecinin gizli olduğu ifade edildi.

Bu rapora göre, söz konusu plan, Siyonist Rejim Savaş Bakanı Yisrael Katz başkanlığında düzenlenen bir toplantıda ele alındı. Güvenlik kaynakları, İsrail rejiminin Suriye'deki işgal bölgelerinden çıkmayı düşünmediğini belirtti.

İsrail rejiminin Savaş Kabinesi üyelerinden Eli Cohen, Suriye’nin bölünmesi konusunda bir konferans düzenlenmesinin gerekliliğini vurguladı.