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11 Oca 2025 14:03

Umman'dan bir heyet Colani ile bir araya geldi

Umman'dan bir heyet Colani ile bir araya geldi

Umman'dan bir heyet, Şam'da Heyet Tahrir el-Şam lideri Ebu Muhammed Colani ve Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani ile bir araya geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Heyet Tahrir el-Şam lideri Ebu Muhammed Colani ve Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani, Umman Kralı'nın özel elçisi Abdulaziz el-Hinai başkanlığındaki bir Ummanlı heyet ile bir araya geldi.

Bu görüşme, Suriye'deki siyasi ve diplomatik gelişmelerin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Daha önce, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdul Latif el-Zeyani başkanlığında bir Bahreyn heyeti de Şam'ı ziyaret ederek Colani ve el-Şeybani ile görüşmelerde bulunmuştu.

Suriye'nin bazı bölgelerinde muhaliflerin hakimiyet kurmasından ve Beşar Esad'ın hükümetinin sona ermesinden sonra, ülke yeni diplomatik girişimlerle uluslararası alanda daha fazla temas kurmaya başlamış durumda.

News ID 1923313

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