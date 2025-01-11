Umman'dan bir heyet Colani ile bir araya geldi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Heyet Tahrir el-Şam lideri Ebu Muhammed Colani ve Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani, Umman Kralı'nın özel elçisi Abdulaziz el-Hinai başkanlığındaki bir Ummanlı heyet ile bir araya geldi.

Bu görüşme, Suriye'deki siyasi ve diplomatik gelişmelerin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Daha önce, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdul Latif el-Zeyani başkanlığında bir Bahreyn heyeti de Şam'ı ziyaret ederek Colani ve el-Şeybani ile görüşmelerde bulunmuştu.

Suriye'nin bazı bölgelerinde muhaliflerin hakimiyet kurmasından ve Beşar Esad'ın hükümetinin sona ermesinden sonra, ülke yeni diplomatik girişimlerle uluslararası alanda daha fazla temas kurmaya başlamış durumda.