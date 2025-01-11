Türkiye, bu yıl da Davos Ekonomik Forumu’na katılmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze savaşı nedeniyle Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) uyguladığı boykot bir yıl daha uzatılırken, üst düzey ekonomi yetkilileri de bu ayki toplantıya katılmayacak.

Bloomberg’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Türk yetkililere göre Erdoğan'ın tutumunda bir değişiklik olmaması halinde ne Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ne de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın etkinliğe katılması bekleniyor.

Davos Zirvesi'nin 20 Ocak'ta başlaması planlanıyor.