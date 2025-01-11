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11 Oca 2025 14:00

Türkiye, bu yıl da Davos Ekonomik Forumu’na katılmayacak

Türkiye, bu yıl da Davos Ekonomik Forumu’na katılmayacak

Ankara hükümeti, Davos Ekonomi Forumunu ikinci kez boykot etme kararı aldığını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze savaşı nedeniyle Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) uyguladığı boykot bir yıl daha uzatılırken, üst düzey ekonomi yetkilileri de bu ayki toplantıya katılmayacak.

Bloomberg’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Türk yetkililere göre Erdoğan'ın tutumunda bir değişiklik olmaması halinde ne Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ne de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın etkinliğe katılması bekleniyor.

Davos Zirvesi'nin 20 Ocak'ta başlaması planlanıyor. 

News ID 1923311

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