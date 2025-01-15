İran'da dolar 66 bin tümenden işlem görüyor

İran Merkez Döviz Piyasası’nda döviz kurları bugün güncellendi.

Amerikan doları 66 bin tümen (altmış sekiz bin beş yüz doksan iki) seviyesinden işlem gördü.

Euro ise 70 bin 548 tümenden ve Türk Lirası ise bin 800 tümenden işlem gördü.