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12 Oca 2025 22:36

İdlib'in kuzeyinde esnaf ve şirketlerden genel grev

İdlib'in kuzeyinde esnaf ve şirketlerden genel grev

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde, esnaf, şirketler ve ticari kuruluşlar, Colani rejiminin uygulamalarını protesto etmek için genel greve gitti.

Sputnik’in haberine göre, Suriye'deki Colani rejiminin eylemleri, ülkedeki esnaf ve ticari kuruluşların tepkisini çekti.

Sputnik, Suriye'deki bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye ve Türkiye sınırında yer alan İdlib'in kuzeyindeki El Dana ve Sarmada bölgelerinde, esnaf, şirketler ve ticari kuruluşların genel greve gittiğini bildirdi.

Bu kaynaklara göre, genel grev, Colani rejiminin ithal mallar üzerindeki gümrük tarifeleri ve vergileri artırma kararı sonrasında gerçekleşti.

Suriye kaynakları, Colani rejiminin bu kararının, İdlib ve Halep pazarlarında ithal malların fiyatlarının yüzde 15 ila yüzde 20 oranında artmasına neden olduğunu vurguladı.

News ID 1923372

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