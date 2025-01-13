İran'da dolar ve euro kurları bugün ne durumda?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda döviz kurları bugün güncellendi.

Amerikan doları 68 bin 592 tümen (altmış sekiz bin beş yüz doksan iki) seviyesinden işlem gördü.

Euro ise 71 bin 59 tümenden ve Türk Lirası ise 2 bin 295 tümenden işlem gördü.