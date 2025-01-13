  1. Ekonomi
13 Oca 2025 11:52

İran'da dolar ve euro kurları bugün ne durumda?

İran'da dolar ve euro kurları bugün ne durumda?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugünkü döviz kurları güncellendi.

İran Merkez Döviz Piyasası’nda döviz kurları bugün güncellendi.

Amerikan doları 68 bin 592 tümen (altmış sekiz bin beş yüz doksan iki) seviyesinden işlem gördü.

Euro ise 71 bin 59 tümenden ve Türk Lirası ise 2 bin 295 tümenden işlem gördü.

News ID 1923394

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