Yemen'den işgal altındaki Yafa'ya saldırı

Al Jazeera'nın aktardığına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Serii, "İşgal altındaki Yafa'daki hayati bir İsrail hedefini hipersonik balistik füzeyle hedef aldık." dedi.

Sözcü, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sürpriz bir saldırıyla Yafa'daki İsrail'in hayati hedeflerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu belirtti. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin resmi açıklamasında, operasyonun tamamen başarıyla sonuçlandığı ve Allah'ın izniyle İsrail rejimine ağır bir darbe vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu operasyonun Filistin direnişine destek amacıyla ve İsrail rejiminin Gazze halkına karşı işlediği suçlara yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik savaş sona erene ve bu bölgedeki kuşatma kaldırılana kadar İsrail rejimine karşı askeri operasyonlara devam edeceklerini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ayrıca, "İşgal altındaki Yafa'da dört insansız hava aracıyla İsrail'in hayati hedeflerine yönelik özel bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Yemen güçleri, Gazze Şeridi'nde Filistin direnişinin kahramanca operasyonlarını kutladıklarını da açıkladı.