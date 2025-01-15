Yemen İsrail'in elektrik santralini füze ile vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, İsrail'in askeri hedeflerine yönelik insansız hava aracı (SİHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini ve işgal altındaki Eilat Limanı'ndaki bir elektrik santralini balistik füze ile vurduklarını açıkladı.

El-Mesire'ye konuşan Tuğgeneral Seri "Filistin halkının ve direnişçilerin haklı mücadelesini desteklemek, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize yapılan zulme yanıt vermek ve İsrail'in ülkemize yönelik saldırganlığına karşılık vermek amacıyla düzenlenen 'Vaadedilen Savaş ve Kutsal Cihad' operasyonunun beşinci aşamasında, işgal altındaki Tel Aviv'deki düşman hedeflerini SİHA'larla vurduk." dedi.

Tuğgeneral Seri, aynı zamanda füze birimlerinin, işgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Eilat bölgesindeki bir elektrik santralini kanatlı bir füzeyle hedef aldığını ve bu operasyonun da başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Seri, operasyonların Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukası ve saldırıları sona erene kadar süreceğini vurguladı.