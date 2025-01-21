Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki kayak merkezinde çıkan yangının ardından 22 Ocak Çarşamba (yarın) ülke genelinde 1 günlük Milli Yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, "Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir" dedi.

Bolu'daki yangında ölü sayısı 66'a çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında, ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. 51 kişinin ise yaralandığını söyledi.