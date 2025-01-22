Panama, ABD'yi BM'ye şikayet etti

Panama hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı ele geçirme tehditlerine Birleşmiş Milletler'den yanıt istiyor. Panama hükümeti, resmi bir şikayette bulunarak, Genel Sekreter Antonio Guterres'i başkanın tehditlerini Güvenlik Konseyi'ne götürmeye çağırdı.

Bu, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin bir devletin diğerinin egemenliğine veya bağımsızlığına yönelik tehditlerinin veya güç kullanımının önlenmesi gerektiği yönündeki hükümlerine atıfta bulunularak yapıldı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, kanalın Panama'ya ait olduğunu ve öyle kalacağını söyleyerek, Trump'ın diğer ülkelerin orada herhangi bir etkiye sahip olduğu yönündeki tüm suçlamalarını reddetti.

Panama Kanalı, yüzyılın başından bu yana Hazine'ye 30 milyar dolardan fazla para getirdi ve bunun 2,5 milyar doları sadece son mali yılda geldi. Son haftalarda Trump, Panama Kanalı'nın restorasyonuna daha fazla vurgu yaptı ve bunu yapmak için askeri güç kullanımını dışlamayacağını söyledi.

Pazartesi günü yaptığı göreve başlama konuşmasında, Çinlilerin aslında kanalı işlettiğine dair şikayetlerini yineledi. Kanalın Çinlilere verilmediğini ve bu nedenle iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, 1977 tarihli bir anlaşma uyarınca kanalı 1999'un sonunda Panama'ya devretti. Amerika Birleşik Devletleri, Panama Kanalı'nın en büyük kullanıcısı olup, yerli şirketler için konteyner trafiğinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmakta.

Panama Genel Denetçisi daha sonra Panama Limanları Şirketi'nin hükümete gelir ve ödemelerle ilgili raporlamalar da dahil olmak üzere imtiyaz anlaşmalarına uyup uymadığına dair ayrıntılı bir denetim raporu sundu.

Hong Kong merkezli CK Hutchison Holdings'in bir yan kuruluşu olan şirket, Panama Kanalı'nın her iki ucundaki Balboa ve Cristobal limanlarını işletiyor. Şirketle imtiyaz sözleşmesinin çeyrek asır uzatılmasının üzerinden üç yıl geçti.