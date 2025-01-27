Beyaz Saray, Salvador'la göçmen sınır dışı anlaşması yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Salvador ile göçmenlerin Amerika’dan sınır dışı edilip bu Orta Amerika ülkesine gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

CBS'a göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Salvador hükümetiyle "Güvenli Üçüncü Ülke" anlaşmasını imzalayarak, ABD'ye başvuran ve Salvadorlu olmayan göçmenlerin Salvador'a gönderilmesine izin verecek bir düzenlemeye gitti.

Bu anlaşma kapsamında, göçmenler Salvador’da sığınma başvurusu yapacak.

Anlaşmanın, Trump'ın ilk dönemi (2017-2021) sırasında tartışıldığı ve Venezuela'nın "Torna de Aragua" suç çetesi üyelerinin de Salvador'a sınır dışı edilebileceği öne sürüldü. Ancak, Salvador hükümetinin suç örgütleriyle ilgili ne karar alacağı henüz netleşmiş değil.

CBS ayrıca, ABD'nin Kanada ile de benzer bir "Güvenli Üçüncü Ülke" anlaşmasına vardığını ve bu anlaşmaya göre, iki ülke arasından geçip sığınma başvurusu yapan göçmenlerin karşılıklı olarak gönderileceğini belirtti.

Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engelleme sözü vermiş ve milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesi için adımlar atılacağını ifade etmişti.

