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23 Oca 2025 09:23

Yemen'den ABD'ye "terör listesi" tepkisi

Yemen'den ABD'ye "terör listesi" tepkisi

Yemenli Ensarullah Hareketi Medya Kurumu Başkan Yardımcısı, Amerika'nın Yemenlileri kendi sözde "terörist" listesine alma kararına tepki olarak, Washington'un "dostlar" listesinde yer almanın daha tehlikeli olduğunu belirtti.

El-Mesire'nin haberine göre, Ensalullah Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasruddin Amir, yeni Amerikan hükümetinin Yemenlileri Washington'un sözde "terör" listesine alma kararına tepki göstererek, "Amerika'nın dostlar listesinde yer almak, bizim için terörist listesinde olmaktan daha tehlikeli ve kışkırtıcıdır." dedi.

Amir şunları ekledi: "Amerikalılar denizde bizimle mücadelede başarısız oldular ve yenildiler. Bu kez de, Ensarullah'ı terör listesine alma çabaları başarısız olacaktır."

Nasruddin Amir sözlerine şöyle devam etti: "Ensalullah hareketinin Amerika'da ne yatırımı ne de banka hesabı ne de şirketi vardır. Hareketin üyeleri de Amerika'ya seyahat etmemektedir."

Yemenli yetkili, "Eğer Amerika bizi dostlar listesine almış olsaydı, bu bizim için terör listesine alınmaktan daha tehlikeli ve kışkırtıcı olurdu." ifadelerini kullandı.

Bu Yemenli yetkili, Amerika'nın yeni hükümetinin bu kararının esas nedeni hakkında şunları söyledi: "Amerika, bu hamlesiyle Yemen halkını Gazze'ye verdikleri destekten dolayı hedef almıştır. Bu, halkımız için büyük bir onur ve mücadelelerinin bir parçasıdır."

News ID 1923709

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