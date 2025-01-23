Yemen'den ABD'ye "terör listesi" tepkisi

El-Mesire'nin haberine göre, Ensalullah Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasruddin Amir, yeni Amerikan hükümetinin Yemenlileri Washington'un sözde "terör" listesine alma kararına tepki göstererek, "Amerika'nın dostlar listesinde yer almak, bizim için terörist listesinde olmaktan daha tehlikeli ve kışkırtıcıdır." dedi.

Amir şunları ekledi: "Amerikalılar denizde bizimle mücadelede başarısız oldular ve yenildiler. Bu kez de, Ensarullah'ı terör listesine alma çabaları başarısız olacaktır."

Nasruddin Amir sözlerine şöyle devam etti: "Ensalullah hareketinin Amerika'da ne yatırımı ne de banka hesabı ne de şirketi vardır. Hareketin üyeleri de Amerika'ya seyahat etmemektedir."

Yemenli yetkili, "Eğer Amerika bizi dostlar listesine almış olsaydı, bu bizim için terör listesine alınmaktan daha tehlikeli ve kışkırtıcı olurdu." ifadelerini kullandı.

Bu Yemenli yetkili, Amerika'nın yeni hükümetinin bu kararının esas nedeni hakkında şunları söyledi: "Amerika, bu hamlesiyle Yemen halkını Gazze'ye verdikleri destekten dolayı hedef almıştır. Bu, halkımız için büyük bir onur ve mücadelelerinin bir parçasıdır."