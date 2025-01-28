Kongo'da protestolar: ABD ve Fransa Büyükelçiliği ateşe verildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa'da 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar gerçekleştirildi.

Kinşasa'nın çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, M23'ün Goma şehrini kuşatmasını ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'yı kınadı.

AA'nın aktardığına göre, "M23'e hayır, Ruanda'nın müdahalesine son" ve "Egemenliğimize saygı" gibi sloganları atan protestocular, hükümete ulusal güvenliği sağlama ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruma çağrısında bulundu.

Göstericiler, Kinşasa’da bulunan Fransa Büyükelçiliği'nin bazı kısımlarını da ateşe verdi. Reuters haber ajansına konuşan Avrupalı bir diplomat, eylemcilerin, M23'e destek verdiğini iddia ettikleri ülkelerin büyükelçiliklerini hedef aldığını belirtti. Habere göre, eylemciler, Fransa'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ruanda, Uganda ve Kenya'nın büyükelçiliklerini hedef aldı.