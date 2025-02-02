Irak Meclis Başkanı'dan İran'a ilk ziyaret

Arap medyasına göre Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a geliyor.
Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, Meşhedani, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın davetine icabetle Tahran'a doğru hareket etti.
Geçtiğimiz Ekim ayında Irak Meclis Başkanlığı koltuğuna eski Meclis başkanlarından Mahmud Meşhedani seçilmişti.
1948 doğumlu Sünni siyasetçi Meşhedani, 2006-2009 yıllarında Meclis Başkanı olarak görev yapmıştı.
Meşhedani, ABD işgali sonrası ilk Meclis Başkanı olarak da biliniyor.
Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor.
Irak Federal Yüksek Mahkemesi, eski Meclis Başkanı Halbusi'yi 14 Kasım 2023 tarihinde görevden almıştı.
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