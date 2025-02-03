Galibaf: İran ve Irak ciddi anlamda işbirliği içindedir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenledi.

Meclis Başkanı Galibaf bu toplantıda, İran ve Irak arasındaki siyasi, dini ve ekonomik benzerliklere dikkat çekerek, “Aslında halkımız ve Irak hükümeti ve parlamentosu, bölgede barış ve istikrarın sağlanması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve İslam dünyasında olduğu kadar uluslararası düzeyde de etkinin geliştirilmesi konusunda ciddi anlamda işbirliği ve koordinasyon içinde” dedi.

Ghalibaf, "Her iki ülke de direniş cephesi, İslam ve İslam ümmetinin onurunu savunma konusunda kararlıdır. Aynı zamanda, karşılıklı ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştireceğiz; özellikle komşu ülkeler ve hem Arap hem de Arap olmayan İslam ülkeleriyle bölgesel istikrar ve barış için işbirliğimizi güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Galibaf, "Bugün Irak Meclis Başkanı ile yaptığım görüşmede, parlamento ilişkilerinin geliştirilmesi ve ayrıca ortak komisyonların ekonomik alanlarda etkinleştirilmesi vurgulandı. Karayolu taşımacılığı ve ayrıca Hürremşehr-Basra demir yolu hattının geliştirilmesi gibi diğer konular da bu görüşmede ele alındı" ifadelerinde bulundu.

Meclis Başkanı Galibaf, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın son Irak ziyaretine de atıfta bulunarak, bugün Irak Meclis Başkanı ile yaptıkları toplantıda bu ziyaretin gündeme geldiğini söyledi.

Galibaf konuya ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın Irak'ta imzaladığı mutabakat zaptı, bugün yapılan toplantıda her iki ülkenin meclisinin öncelikli gündemi olarak ele alındı ve bu mutabakatların hayata geçirilmesi için iki ülke parlamentosu ortak çaba sarf edecektir" açıklamasında bulundu.