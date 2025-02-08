Pezeşkiyan: İslam ülkeleri Gazze'yi yeniden inşa edebilir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da Filistinli direniş grubu Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, Siyonistlerle mücadelede elde ettiği başarılar için Filistin direnişini ve Gazze halkını tebirk etti.

'İslam ülkeleri Gazze'yi yeniden inşa edebilir'

Gazze'deki duruma değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gazze halkına yardım etmek ve bu bölgenin yeniden inşası için özellikle İslam ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir koalisyon oluşturulmasının gerekliliğini vurgulayarak, ''İslam ülkeleri bir araya gelip Gazze'yi yeniden inşa edebilir ve bölgedeki insanlara yeni bir hayat sunabilir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Direniş Cephesi'ne ve Gazze'deki mazlum halka olan desteğini yineleyerek, "Direnişin nihai zaferinden eminiz çünkü Yüce Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de buna vaat etmiştir." ifadesini kullandı.

Hamas'lı bir üst düzey yetkili de Pezeşkiyan'a Gazze ve Batı Şeria'daki mevcut durum ve elde edilen zafer ve başarılarla ilgili bir rapor sundu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu sabah Hamas Hareketi'nin Liderlik Konseyi Başkanı ve diğer üyelerini kabul etti.