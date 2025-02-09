İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelaty, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler, özellikle Filistin ve Gazze'deki durum ile ikili ilişkileri ele aldı.

Mısır'ın Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki tutumuna değinen Irakçi, Filistin halkının Gazze'den zorla göç ettirilmesi planını, Filistin'i sömürgeci bir şekilde yok etme komplosu olarak nitelendirdi.

Bu girişimin bölge istikrarı ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Irakçi, ABD Başkanı'nın Gazze'ye ilişkin yasa dışı planına birçok ülkenin kesin bir şekilde karşı çıktığını belirtti.

İslam ülkelerinin bu girişime karşı kararlı ve tutarlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade eden Irakçi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanlarının acil bir toplantısının düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ülkesinin Filistin'in meşru haklarını desteklemek için yürüttüğü diplomatik çabaları açıklayan Bakan Abdelaty ise, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkının acılarının hafifletilmesi ve bölgenin yeniden inşası için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Gazze halkının topraklarından çıkarılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Abdelaty İİT’nin acil toplantı düzenlenmesi önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ve İslam ülkeleri arasında bu konuda kapsamlı istişarelerin yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.