Hamas: Netanyahu’nun Netzarim’den çekilmesi onun yenilgisinin ilanıdır

Filistinli Şihab Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hamas liderlerinden Sami Ebu Zuhri, İsrail’in Netsarim bölgesinden utanç verici şekilde çekilme görüntülerinin, Netanyahu’nun Gazze’deki savaş hedeflerini gerçekleştirme ve askeri varlığını sürdürme konusunda başarısız olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ebu Zuhri, 2005 yılında da İsrail’in eski başbakanı Ariel Şaron’un Gazze’den çekilmek zorunda kaldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Şaron, daha önce Netzarim’in Tel Aviv gibi olduğunu söylüyordu. Bugün, 20 yıl sonra aynı sahneyi yeniden görüyoruz. Netanyahu, daha önce 'Her ne olursa olsun Netzarim’den çekilmeyeceğim' diyordu, ancak şimdi aşağılanmış bir şekilde geri çekildi."

Hamas yetkilisi ayrıca şunları ekledi:

"Savaşlar tekrarlanabilir, ancak hepsinin sonucu aynıdır: Gazze işgal edilemez."

Hamas sözcüsü Abdullatif Kanou, İsrail güçlerinin Netsarim’den tamamen çekilmesinin, Gazze halkına karşı yürütülen soykırım savaşının başarısız olduğunu kanıtladığını söyledi.

Hamas, Filistinli mültecilerin geri dönüşü, esir değişim sürecinin devam etmesi ve İsrail’in Netzarim’den çekilmesinin, Netanyahu’nun "tam zafer kazandık" yalanını açığa çıkardığını vurguladı.

Kanou, İsrail’in Gazze’yi tamamen kontrol altına alma ve bölgeyi bölme girişimlerinin, Filistin halkının kahramanca direnişi sayesinde başarısız olduğunu ifade etti.

Ayrıca şunları ekledi:

"İşgalciler, Filistin halkını açlıkla, sistematik yıkımla ve zorla göç ettirme girişimleriyle 15 ay boyunca dize getiremedi. Şimdi ise Trump, anlaşmalar ve pazarlıklarla bunu başaramayacaktır."

Kanou, Gazze’nin özgür bir toprak olarak kalacağını ve işgalcilerin ya da herhangi bir yabancı gücün buraya girişinin yasak olduğunu vurguladı.