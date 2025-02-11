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11 Şub 2025 14:27

Hamas, Trump'ın tehditlerine yanıt verdi

Hamas, Trump'ın tehditlerine yanıt verdi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Sami Ebu Zuhri, Trump'ın tüm esirlerin teslim edilmesine ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Tehdit dilinin hiçbir değeri yoktur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze'de tuttuğu tüm esirleri 15 Şubat Cumartesi öğle saatlerine kadar serbest bırakması gerektiğini belirterek, aksi takdirde Hamas ile işgal rejimi arasında varılan ateşkesin iptal edilebileceğini ve "kıyamet kopacağını" ileri sürdü.

Hamas'ın liderlerinden Sami Ebu Zuhri, Trump’ın açıklamasına yanıt olarak, "Trump, her iki tarafın da saygı duyması gereken bir anlaşma olduğunu ve esirleri geri getirmenin tek yolunun bu olduğunu unutmamalıdır. Tehdit dilinin hiçbir değeri yoktur ve sadece meseleleri karmaşıklaştırır." dedi.

Hamas, işgalcilerin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini ve işgalin ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği belirterek, bu hafta sonu gerçekleşmesi planlanan 6. tur esir takasını askıya aldığı duyurmuştu.

News ID 1924297

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