Trabzon’da İran İslam devriminin yıl dönümü kutlandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İran İslam Devrimi’nin 46. zafer yıl dönümü etkinliğine katılarak, Türkiye ve İran’ın bölgesel barış ve istikrarın en önemli teminatı olduğunu vurguladı.

Trabzon’da, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Müftüsü Selami Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Türkiye ve İran, Kadim Dostluk Bağlarına Sahiptir"

Etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Türkiye ve İran’ın tarih boyunca köklü medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarının altını çizdi.

Gülay, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış İran ve Türkiye, asırlardır süregelen kadim bir dostluğa sahiptir. Güçlü inanç bağlarımız, kültürel zenginliklerimiz ve sağlam ekonomik ilişkilerimizle birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bizler sadece iki komşu ülke değil, aynı zamanda bölgesel barışın ve istikrarın teminatı olan iki güçlü devletiz. Bu coğrafyada barış ve kardeşlik içinde yaşamak hepimizin ortak hedefidir. Bu anlamda bölgemizde yaşanan çatışmalara, krizlere ve istikrarsızlıklara karşı Türkiye ve İran dayanışma içerisinde hareket etmiştir."

"Gazze Yeniden Ayağa Kalkacak"

Başkan Vekili Gülay, Filistin’de yaşanan trajediye dikkat çekerek, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

"En yakın örneği terör devleti İsrail, 15 aydır Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlar nihayet ateşkesle son buldu. İsrail, işlediği insanlık suçlarının hesabını vermelidir. Ateşkes titizlikle korunmalı ve Filistin halkı kendi topraklarında özgürce yaşamalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte barışın sağlanması adına dünyaya verdiği güçlü mesajları unutmayalım. Türkiye, barışın korunması için elinden geleni yapmaya devam edecek ve Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmak için tüm gücüyle desteğini verecektir."

"Teröre Müsamaha Göstermeyiz"

Türkiye’nin terörle mücadelede tavizsiz duruşuna vurgu yapan Gülay, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Türkiye olarak sınırlarımızda terörün kol gezmesine asla müsamaha göstermeyiz. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması bölgenin huzuru için kritik bir noktadır. Dünya gördü ki biz, en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Kapılarımızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Yeni dönemde de insani sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. İslam dini, bizi bir arada tutan en güçlü değerimizdir. Bazı çevreler, İslam dünyasına yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Ancak biz birlik ve dayanışma içinde hareket ederek, İslam coğrafyasında barış ve kalkınmayı hâkim kılmak için gereğini yapacağız."

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım: "Türkiye ve İran’ın Birlikteliği Güçlü Bir Mesajdır"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İran’la olan 400 yılı aşkın komşuluk ilişkilerine vurgu yaparak, iki ülkenin iş birliğinin bölgeye yön vermesi gerektiğini söyledi.

"İran ile 400 yılı aşkın süredir komşuluk yapıyoruz. Bu komşuluk, sıradan bir komşuluk değil; aynı dine inanan, aynı değerlere sahip insanların ortak tarihidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara’da İran ile önemli istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bugün güçlerimizi birleştirerek, bu bölgeye hâkim olmak isteyenlere karşı çok daha büyük bir direnç gösterebiliriz. Çünkü diğerleri dışarıdan geliyor, ancak biz bu bölgede birlikte yaşıyoruz. Her iki devletin dostluğu ve birlikte hareket etmesi büyük bir kıymet ifade ediyor."

İran Başkonsolosu Mohebati: "Türkiye, Bizim İçin Kardeş Ülkedir"

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"İran İslam Devrimi, hem ülkemiz içinde hem de dünya çapında büyük etkiler yarattı. Türkiye bizim için yalnızca bir komşu değil, aynı zamanda kardeş bir ülkedir. İran, Türkiye’ye her zaman kardeş gözüyle bakmıştır ve Türkiye’nin ilerlemesini dilemiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi şu anda 15 milyar dolar seviyesindedir ve bunu artırmak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle Filistin konusunda Türkiye ile ortak bir dil kullanmamız, İslam dünyasında büyük bir anlam taşıyor. Türkiye ve İran’ın iyi ilişkiler içinde olması bazı ülkeleri rahatsız edecektir ancak biz bu dostluğu daha da güçlendireceğiz."