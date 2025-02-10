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10 Şub 2025 09:53

Güney Horasan halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılım

Güney Horasan halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılım

İran'ın Güney Horasan halkı İslam Devrimi'nin 46. zafer yıldönümünü kutlamak için 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

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News ID 1924222

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