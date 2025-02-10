https://tr.mehrnews.com/news/1924222/ 10 Şub 2025 09:53 News ID 1924222 Video Video 10 Şub 2025 09:53 Güney Horasan halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılım İran'ın Güney Horasan halkı İslam Devrimi'nin 46. zafer yıldönümünü kutlamak için 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı. indir 31 MB News ID 1924222 کپی شد İlgili haberler İran'da İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümü kutlandı İran Petrol Bakanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı İran '11 Şubat Yürüyüşü'ne hazır Hürmüzgan halkı İslam Devrimi zaferinin yıldönümünü kutluyor İslam Devrimi'nin zaferi İran gazetelerinde nasıl yer aldı? 11 Şubat etkinliğinde "Hac Kasım" balistik füzesi sergilendi 9 Şubat 1979'da İran: Tahran'da silahlı çatışmalar 8 Şubat 1979 İran: Hava kuvvetleri İmam Humeyni ile biat etti Senendec halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne coşkulu katılım Tümgeneral Selami 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı Ekler Güney Horasan İran 11 Şubat Devrim Yıldönümü 22 Behmen 22 Behmen 1357 Fecr Günleri İslam Devrimi Zaferi İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü
yorumunuz